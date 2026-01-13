Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:23, 13 января 2026Ценности

Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская показала фото с первой встречи с фигуристом Плющенко
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudkovskayaofficial

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с мужем — фигуристом Евгением Плющенко. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость рассказала, что встретилась со спортсменом 19 лет назад, в 2007 году, на Трафальгарской площади в Лондоне в рамках фестиваля «Русская зима». «Евгений представлял заявку на проведение Олимпийских игр — 2014 в Сочи, а я была с Димой Биланом, который был хедлайнером фестиваля в Лондоне!» — пояснила она.

На размещенных кадрах Рудковская позировала рядом с Плющенко в коричневой шубе, с распущенными волосами и с макияжем в естественных тонах. Фигурист предстал перед камерой в черном пальто. «Параллельная реальность сейчас, превратившаяся в большую историю любви и семейной жизни, в которую долгое время никто не верил. На следующий год — юбилей», — указала автор поста.

В декабре 2025 года у Евгения Плющенко возникли осложнения после пластики у хирурга Тимура Хайдарова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok