Зеленский заявил об остановке части российского теневого флота

Зеленский: 20 процентов теневого флота РФ остановились благодаря мерам давления

Пятая часть (20 процентов) теневого флота России остановилась благодаря мерам давления, предпринятым Киевом с союзниками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По итогам доклада первого замруководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины Олега Луговского Зеленский потребовал предоставить партнерам новую информацию о российской попытке расширить танкерный флот.

«Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот по меньшей мере 20 процентов судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки», — пояснил он.

Глава государства пообещал продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота. Действующие ограничения морского экспорта нефти в годовом измерении должны сократить российские доходы минимум на 30 миллиардов долларов,, заявил он. Поэтому зарубежные партнеры должны быть в курсе о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора.

Власти Великобритании уже нашли юридические основания для возможного захвата и задержания танкеров, связанных с так называемым теневым флотом России. По информации источников The Times, любые суда, находящиеся под санкциями и замеченные в плавании под ложным флагом, рискуют стать объектом крупных совместных операций, в которых, вероятно, примут участие Королевский военно-морской флот, Королевские военно-воздушные силы, спецназ и союзники по НАТО.