Женщина забеременела в 62 года

В Китае женщина зачала ребенка в 62 года

Жительница северо-восточной китайской провинции Цзилинь забеременела в 62 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пожилая женщина потеряла единственного сына в январе 2025 года и решила во что бы то ни стало снова стать матерью. Она зачала при помощи процедуры ЭКО. Сестра будущей матери под ником Сяо Вэй регулярно делится подробностями ее состояния в соцсетях.

«Я думаю, малыш появится на свет раньше срока. Он любит пинать мой живот. Я замечаю, что всякий раз, когда я ем сладкое, ребенок становится более активным», — рассказала будущая мать. Она уверена, что постоянная тяга к сладкому указывает на то, что у нее родится мальчик. Женщина хочет верить, что ребенок станет реинкарнацией ее умершего сына.

Врачи предупреждают о колоссальных рисках столь поздней беременности. Вероятность осложнений возрастает в разы, а возможность естественных родов исключена.

Мнения в сети разделились: одни критикуют сестер, спрашивая, хватит ли у них сил растить ребенка и не станет ли он сиротой слишком рано, другие выражают им поддержку, говоря о праве на эмоциональную опору после тяжелой утраты. «Никто не понимает настойчивости моей сестры. Никто не понимает боли от потери единственного ребенка», — отвечает на критику Сяо Вэй.

Ранее в США врачи во время плановой операции обнаружили доношенного ребенка в животе у пациентки. 41-летняя медсестра Сьюз Лопес приехала в больницу для удаления огромной кисты яичника весом десять килограммов и не догадывалась, что беременна.