20:51, 13 января 2026Экономика

Жительница Алматы помогла мигрантам и попала в тюрьму

В Алматы собственница зарегистрировала в квартире 109 мигрантов и попала под суд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Алматы собственница зарегистрировала в однокомнатной квартире 109 мигрантов и попала в тюрьму. Об этом пишет портал inAlmaty.kz.

Женщина получала вознаграждение за регистрацию мигрантов, которые после не проживали в квартире. Суд признал жительницу Казахстана виновной в организации незаконной миграции и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее жительница Новороссийска продала комнаты в частном доме как квартиры-студии и попала под суд. Россиянка незаконно перепланировала жилье, разделив его на 15 объектов, а затем выставила на продажу в качестве долей в якобы многоквартирном доме.

