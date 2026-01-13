Жительница Алматы помогла мигрантам и попала в тюрьму

В Алматы собственница зарегистрировала в квартире 109 мигрантов и попала под суд

В Алматы собственница зарегистрировала в однокомнатной квартире 109 мигрантов и попала в тюрьму. Об этом пишет портал inAlmaty.kz.

Женщина получала вознаграждение за регистрацию мигрантов, которые после не проживали в квартире. Суд признал жительницу Казахстана виновной в организации незаконной миграции и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее жительница Новороссийска продала комнаты в частном доме как квартиры-студии и попала под суд. Россиянка незаконно перепланировала жилье, разделив его на 15 объектов, а затем выставила на продажу в качестве долей в якобы многоквартирном доме.