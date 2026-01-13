Жителям столичного региона рассказали о похолодании

Гидрометцентр: В Подмосковье похолодает до минус 13 градусов

В отдельных районах Подмосковья во вторник, 13 января, похолодает до минус 13 градусов Цельсия. Об этом сообщили синоптики российского Гидрометцентра.

В столице облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура составит минус 8-10 градусов Цельсия. Ветер слабый. В Подмосковье холоднее — столбики термометров опустятся на отметки до минус 13 градусов Цельсия.

В 7 утра в столице температура на главной метеостанции ВДНХ составляла минус 5,7 градуса Цельсия. Минимальная температура, минус 31,6 градуса, в этот день в столице была зафиксирована в 1963 году. Максимальная температура — 3,7 градуса, была 13 января 2005 года.

Настоящие морозы придут в столичный регион на следующей неделе. К Крещению, 19 января, столбики термометров в Москве опустятся до минус 20-25 градусов.