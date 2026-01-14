Борца с коррупцией приговорили к строгому режиму за взятку в 250 тысяч рублей

В Челябинске суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из районов города отдела УМВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину также оштрафовали на 750 тысяч рублей и лишили звания «капитан полиции». Его признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в январе 2022 года осужденный через посредника получил от предпринимателя 250 тысяч рублей. Взятка была дана за возврат ранее изъятой никотиносодержащей продукции.

