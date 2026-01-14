Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:25, 14 января 2026Из жизни

Брак молодоженов аннулировали из-за клятвы от ChatGPT

В Нидерландах брак пары аннулировали из-за речи, написанной ChatGPT
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Суд в Нидерландах признал недействительной церемонию бракосочетания, на которой вместо традиционной клятвы прозвучал текст, сгенерированный чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Паре из города Зволле пришлось расторгнуть свой союз, потому что брак был заключен с нарушением закона: ведущий использовал для церемонии речь, написанную ChatGPT, чат-ботом с искусственным интеллектом, и в ней отсутствовали обязательные юридические формулировки. Судья постановил, что пара не дала традиционной клятвы выполнять супружеские обязанности, что является обязательным требованием для юридического признания брака.

«Суд понимает, что дата в брачном свидетельстве важна для мужчины и женщины, но не может игнорировать то, что говорит закон», — говорится в решении, опубликованном 5 января. Несмотря на то что молодожены настаивали на желании вступить в брак независимо от формулировок, их союз был аннулирован, а запись о нем удалена из реестра города Зволле.

Во время церемонии 19 апреля прошлого года ведущий спросил пару, будут ли они «продолжать поддерживать друг друга, дразнить друг друга и обнимать друг друга, даже когда жизнь станет трудной». После утвердительного ответа он объявил их «не только мужем и женой, но прежде всего командой, сумасшедшей парой, любовью и опорой друг для друга».

Материалы по теме:
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

Ранее сообщалось, что в США пострадал пенсионер, обманутый чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Он принял его за девушку, пошел на свидание, по дороге упал и получил черепно-мозговую травму. Спасти человека не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Кризисной российской отрасли пообещали худшие времена

    Казахстан резко высказался об ударах БПЛА в Черном море

    Назвали полезный для поддержания памяти продукт

    В России увидели политический след в обысках у Тимошенко и Арахамии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok