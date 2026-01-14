Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 14 января 2026Мир

Дмитриев запустил голосование об отставке премьера Британии

Дмитриев запустил голосование об отставке премьера Британии Стармера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X провел голосование о том, должен ли премьер-министр Британии Кир Стармер покинуть свой пост.

Как свидетельствуют результаты опроса, почти 97 процентов проголосовавших считают, что Стармеру нужно покинуть свой пост.

В ноябре прошлого года сообщалось, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Трамп получил информацию о прекращении убийств в Иране

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Стало известно о разногласиях в ЕС о роли переговорщика по Украине

    Россиянин поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 600 тысяч рублей

    К «двум собачьим упряжкам» в Гренландии на помощь приедут два норвежских военных

    Дмитриев запустил голосование об отставке премьера Британии

    Стало известно о подготовке Британией спецназовцев для захвата танкеров «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok