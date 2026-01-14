Дочь Виталия Гогунского отменила сольный концерт в Москве

Дочь Гогунского Milana Star отменила сольный концерт из-за болезни матери

Певица Милана Маирко, известная под псевдонимом Milana Star, объявила об отмене концерта из-за проблем со здоровьем у своей матери и концертного директора Ирины. Об этом юная артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Сольный концерт был запланирован на 28 февраля, но теперь перенесен на неопределенный срок.

«Мы с мамой — одна команда, вместе шли к этому с самого первого дня. Во всем есть ее колоссальный труд, поддержка и любовь. Я не представляю этот день без нее. Сейчас маме нужен покой, а мне в непростой период нужно быть рядом», — написала Милана.

