Стало известно о разногласиях в ЕС о роли переговорщика по Украине

В Европейском союзе сохраняются разногласия о статусе и роли переговорщика по Украине, об этом пишет газета Pоlitico со ссылкой на источники в Брюсселе.
По данным издания, европейские лидеры впервые обсудили идею специального посланника на саммите ЕС в марте 2025 года. Как указал автор, эта роль предполагала узконаправленное представительство ЕС на переговорах с Киевом. При этом итальянский премьер-министр Джорджа Мелони считает, что необходимо назначить эмиссара для прямых переговоров с Москвой.
«Страны, которые поддерживали назначение посланника по Украине, могут не поддержать назначение посланника для переговоров с Россией», — подчеркнул высокопоставленный представитель ЕС в комментарии изданию.
Ранее стало известно, что ЕС намерен назначить спецпредставителя для переговоров по Украине.