Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:31, 13 января 2026Мир

В Европе захотели создать должность спецпредставителя по Украине

Politico: Лидеры ЕС выступили за создание должности спецпредставителя по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Ряд высокопоставленных представителей Европейского союза (ЕС) выступили в поддержку инициативы о создании должности спецпредставителя по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Создание этой должности уже получило широкую поддержку Совета и высокопоставленных лидеров ЕС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инициатором предложения стал президент Финляндии Александер Стубб, который также выразил готовность занять этот пост. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась против данной инициативы.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине также получило поддержку в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Разгуливавший в торговом центре российского города мужчина с ножом попал на видео

    Детали ночных ударов ВС России по Харьковской области раскрыли

    Шесть регионов Украины оказались во тьме

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok