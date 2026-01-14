Фон дер Ляйен вознамерилась сделать ЕС ведущей военной силой

Euractiv: Фон дер Ляйен заявила о планах сделать ЕС ведущей военной силой

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о планах сделать Европейский союз (ЕС) ведущей военной силой. Ее слова, сказанные на закрытой встрече с членами Европарламента, приводит портал Euractiv.

«Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила имеет значение. Мы не являемся военной силой, но мы стремимся к этому», — сказала глава ЕК.

В ходе встречи с законодателями фон дер Ляйен также затронула вопрос претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Она отметила, что ЕС уважает право жителей острова на самостоятельное принятие решений, но в то же время они могут рассчитывать на поддержку европейцев.

Ранее депутат Европейского парламента и лидер фракции «Обновление Европы» Валери Айе предложила использовать госдолг США для давления на американского лидера Дональда Трампа в вопросе Гренландии. По ее словам, Евросоюз также может попытаться надавить на американскую администрацию путем лишения доступа к своему рынку с 450 миллионами потребителей.