Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 14 января 2026Мир

Фон дер Ляйен вознамерилась сделать ЕС ведущей военной силой

Euractiv: Фон дер Ляйен заявила о планах сделать ЕС ведущей военной силой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jemal Countess / Getty Images for Global Citizen

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о планах сделать Европейский союз (ЕС) ведущей военной силой. Ее слова, сказанные на закрытой встрече с членами Европарламента, приводит портал Euractiv.

«Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила имеет значение. Мы не являемся военной силой, но мы стремимся к этому», — сказала глава ЕК.

В ходе встречи с законодателями фон дер Ляйен также затронула вопрос претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Она отметила, что ЕС уважает право жителей острова на самостоятельное принятие решений, но в то же время они могут рассчитывать на поддержку европейцев.

Ранее депутат Европейского парламента и лидер фракции «Обновление Европы» Валери Айе предложила использовать госдолг США для давления на американского лидера Дональда Трампа в вопросе Гренландии. По ее словам, Евросоюз также может попытаться надавить на американскую администрацию путем лишения доступа к своему рынку с 450 миллионами потребителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok