Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

Сикорский заявил, что будет скучать по украинцам в случае их депортации

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что «будет скучать» по украинцам в случае их депортации из страны. Его слова передает Do Rzeczy.

«Если желания крайне правых сбудутся и украинцы вернутся домой, мы будем сожалеть об этом и скучать по ним», — сказал дипломат.

При этом Сикорский призвал поляков сохранять гостеприимство по отношению к украинским гражданам в Польше. «Я убедительно прошу вас и дальше проявлять польское гостеприимство по отношению к вашим соседям». — подчеркнул он.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в страну украинским мигрантам. Согласно одному из соцопросов, сейчас за прием украинцев выступает лишь 48 процентов населения, тогда как после начала специальной военной операции эта цифра составляла 94 процента.