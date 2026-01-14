Реклама

14:46, 14 января 2026

Гоар Аветисян показала внешность на подростковых фото

Визажист Гоар Аветисян показала внешность на подростковых фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @goar_avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала внешность на подростковых фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя блогерша продемонстрировала коллаж из четырех кадров. Она предстала перед камерой в леопардовом наряде, с гладко уложенными распущенными волосами, разделенными косым пробором, и контрастным макияжем. Так, девочка нарисовала тонкие изогнутые брови, накрасила глаза в стиле smoky eyes и обвела губы коричневым карандашом.

«Посмотрите, какие шикарные растушевки "смоки" я делала с 11-12 лет», — указала в подписи автор поста.

В июле 2025 года одна особенность тела Аветисян на видео в бикини смутила зрителей.

