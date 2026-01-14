Готовившая убийство сотрудника предприятия ОПК России назвала Олега из СБУ на видео

ФСБ: Агент СБУ призналась, что несколько месяцев следила за военными ВС РФ

Завербованная СБУ 59-летняя россиянка дала признательные показания о подготовке теракта против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Петербурге. Оперативное видео допроса задержанной опубликовал ТАСС.

На кадрах видны сотрудники ФСБ, которые останавливают на дороге женщину и сажают ее в служебный автомобиль. По ее словам, она уехала из России в 2018 году по идейным соображениям. В 2023 году проживавшую в Киевской области россиянку завербовал представитель СБУ по имени Олег. По ее словам, она обучилась методам ведения наблюдения, закладки взрывных устройств и стрельбе из пистолета.

Получив задание на физическое устранение российского военнослужащего, женщина приехала в Россию, где на протяжении нескольких месяцев следила за местами проживания и автомобилями военных в Московской и Ленинградской областях. Она намеревалась устроить теракт с помощью бомбы. Ее задержали в Смоленской области у тайника с пистолетом Макарова и самодельным взрывным устройством. При себе у нее был телефон с сообщениями от украинского куратора.

Против нее возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ.