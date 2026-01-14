Реклама

15:23, 14 января 2026

Бывшая вице-президент США обзавелась новым домом

NYP: Камала Харрис обзавелась домом с четырьмя спальнями в Малибу за $ 8 млн
Виктория Клабукова

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Бывшее второе лицо Соединенных Штатов Камала Харрис обзавелась новым домом. О покупке экс-вице-президента пишет New York Post (NYP).

Новоприобретенный дом располагается в Малибу, штат Калифорния. Район Пойнт-Дюм, в котором находится объект, отличается именитыми обитателями — многие его жители работают в Голливуде, кроме того, с недавних пор район стал пользоваться популярностью среди представителей Кремниевой долины. Усадьба обошлась Харрис с супругом, юристом Дагом Эмхоффом, в восемь миллионов долларов (630,8 миллиона рублей). На 370 квадратных метрах разместились четыре спальни и шесть ванных комнат. Объект построен в 1979 году, площадь участка — 0,3 гектара. Комнаты в доме наполнены естественным светом, а ощущение воздушности им придают высокие потолки с деревянными балками. Также в особняке есть газовый камин и встроенная акустическая система.

Кроме того, накануне местные жители увидели Эмхоффа на местном пляже Литтл-Дюм, доступ к которому является эксклюзивным и требует получения специального ключа. Ранее семейство проживало в Лос-Анджелесе, площадь прежнего их дома составляла 325 квадратных метров.

В октябре бывшая невестка действующего президента США Дональда Трампа решила избавиться от недвижимости, оставшейся ей после развода. Двухвековой особняк она оценила в 8,8 миллиона долларов.

