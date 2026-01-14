Израиль и арабские страны обратились к Трампу с просьбой об Иране

NBC: Израиль и ряд арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану

Представители Израиля и ряда арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану. О просьбе этих государств к американскому президенту Дональду Трампу сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По мнению официальных лиц этих стран, иранский режим еще не настолько ослаблен, чтобы военные удары США стали решающим фактором в его свержении.

Источники отметили, что некоторые из них предпочитают подождать, пока власть не окажется в еще более напряженном положении. Они также подчеркнули, что ситуация в Иране стремительно развивается и может быстро измениться в ту или иную сторону.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Он заявил, что над иранцами «жестоко издеваются». Глава Белого дома добавил, что раньше Иран был великой страной, пока «монстры не захватили ее».