В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне слухов о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей болезни, заявив, что не находится в больнице. Ролик с его участием опубликовал экс-руководитель администрации республики Ибрагим Закриев в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Закриев снял Кадырова за рулем автомобиля во время его поездки с инспекцией по Грозному. Рассказывая об изменениях в городе, Кадыров добавил: «Забыл сказать, что я не в больнице».

Информацию о том, что Кадыров якобы госпитализирован с отказом почек, распространили украинские СМИ. Кадыров, комментируя эти сведения, заявил, что спецслужбы Украины плохо работают.

«Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. А в реале я еду по городу», — сказал глава Чечни под запись. Ролик с его участием был снят в 14:49 по московскому времени 13 января. Дату и время Закриев показал на экране телефона.

В начале января 2026 года Кадыров выложил видео, на котором видно, что глава республики появился на публике с тростью в руках. Кадры были сняты в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района во время церемонии открытия школы хафизов.