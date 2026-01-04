Реклама

13:33, 4 января 2026Россия

Кадыров появился на публике с тростью

Глава Чечни Кадыров появился на публике с тростью
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился на публике с тростью в руках. Это попало на видео, которое политик опубликовал в Telegram.

Кадры сняты в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района во время церемонии открытия школы хафизов. На записи видно, что Кадыров держит в руках деревянную трость, однако на видео не заметно, хромает он или нет.

Ранее в сети появились слухи о госпитализации Кадырова. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев назвал их недостоверными и показал видео с чеченским лидером. По словам чиновника, 29 декабря глава региона провел совещание по подведению итогов 2025 года, 31 декабря поздравил жителей с Новым годом, а 1 января отправил новую технику в зону проведения спецоперации.

В декабре Кадыров заявил, что не хочет доживать до старости и предпочел бы покинуть этот мир, пока он всеми любим. При этом он заверил, что с его здоровьем все в порядке, а слухи о проблемах назвал сплетнями.

В июле турецкие СМИ заявили, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. По их данным, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждали местные журналисты.

