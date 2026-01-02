В Чечне высказались о «госпитализации» Кадырова

Дудаев опроверг информацию о госпитализации Рамзана Кадырова

Глава Чеченской Республики здоров и не был госпитализирован. Информация, которую распространяют некоторые источники, — слухи. Об этом в Telegram-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев, опубликовав видео с Кадыровым.

В подписи к видеозаписи чиновник также сообщил, чем занимался глава региона в последние несколько дней — 29 декабря он провел совещание по подведению итогов 2025 года, 31 декабря поздравил жителей с Новым годом, а 1 января отправил новую технику в зону проведения спецоперации. «1.01.2026 — прогулялся по Грозному. Днем, 2.01.2026 — совершил пятничную молитву. Вечером, 2.01.2026 — записал данное саркастичное видео в ваш адрес», — говорится в подписи.

Дудаев подчеркнул, что глава республики практически ежедневно делает по несколько заявлений на своих информационных ресурсах, однако несмотря на это недоброжелатели «вбросили очередные фейки» касательно состояния его здоровья.

30 декабря сообщалось, что Кадыров вручил сыну Адаму медаль за вклад в безопасность республики.