Кадыров вручил Кадырову новую медаль

Глава Чечни Кадыров вручил сыну Адаму медаль за вклад в безопасность республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил своему 18-летнему сыну, секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

По словам парламентария, награда присуждена «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины». К посту также приложены кадры, на которых глава Чечни закрепляет медаль на груди сына. Дата проведения церемонии не уточняется.

23 декабря о получении аналогичной награды сообщил старший сын Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. А в ноябре 2024 года эту же медаль присудили дочери главы региона Айшат Кадыровой.

В свои 18 лет Адам Кадыров является обладателем ордена Кадырова, медали Героя Чечни, ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, ордена «Дуслык», являющегося второй по значимости наградой Татарстана, медали «Защитника Чеченской Республики» и других наград. Кроме того, ему присудили статус почетного гражданина Грозного.