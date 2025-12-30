Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 30 декабря 2025Россия

Кадыров вручил Кадырову новую медаль

Глава Чечни Кадыров вручил сыну Адаму медаль за вклад в безопасность республики
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил своему 18-летнему сыну, секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

По словам парламентария, награда присуждена «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины». К посту также приложены кадры, на которых глава Чечни закрепляет медаль на груди сына. Дата проведения церемонии не уточняется.

23 декабря о получении аналогичной награды сообщил старший сын Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. А в ноябре 2024 года эту же медаль присудили дочери главы региона Айшат Кадыровой.

В свои 18 лет Адам Кадыров является обладателем ордена Кадырова, медали Героя Чечни, ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, ордена «Дуслык», являющегося второй по значимости наградой Татарстана, медали «Защитника Чеченской Республики» и других наград. Кроме того, ему присудили статус почетного гражданина Грозного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян

    В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

    Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

    Названы самые востребованные в России категории работников

    Россиянка побывала в США и описала страну фразой «взрыв мозга для человека из СССР»

    Предсказано будущее цен на авто в 2026 году

    Выходец из трущоб раскрыл правду о своих доходах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok