Экономика
16:47, 14 января 2026Экономика

Коммунальщики из Москвы провели необычную очистку от снега

В Москве коммунальщики решили почистить от снега столик для пинг-понга
Александра Качан (Редактор)

Кадр: «Подъём»

В Москве коммунальщики решили почистить от снега столик для пинг-понга вместо тротуаров. Об этом пишет издание «Подъем».

Счищающих со стола наледь лопатами работников заметили на улице Миклухо-Маклая в ЮЗАО. В пресс-службе префектуры округа заявили, что не давали поручения очищать столик, но оценили инициативу коммунальщиков. Власти отметили, что не видят в инциденте ничего необычного.

«Просто перфекционизм сотрудников, которые, очищая объект, принялись максимально чистить все, чтобы люди, если захотят, могли и в настольный теннис поиграть. Ругать их точно не за что, а похвалить за инициативность можно. Единственный вопрос: кто будет играть зимой в пинг-понг?» — заявили в префектуре.

В Москве горожане спасли робота-доставщика, не сумевшего самостоятельно выбраться из снега. Инцидент попал на видео.

