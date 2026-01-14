Реклама

Купившая «страховку любви» пара получила подарок спустя десять лет

SCMP: В Китае застраховавшая свою любовь пара получит $1,4 тысячи спустя 10 лет
В Китае девушка купила десять лет назад «страховку любви» за 28 долларов в качестве подарка для своего возлюбленного. В итоге спустя все это время пара получит от страховой компании 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов), передает газета South China Morning Post (SCMP).

В 2016 году, когда девушка преподнесла парню в подарок страховой полис, он посчитал, что ее обманули. Согласно условиям, надо вступить в брак в течение десяти лет после покупки, и тогда пару ждет подарок — 10 тысяч роз, кольцо с бриллиантом или деньги (которые они в итоге выбрали).

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая еще в 2017 году вынесла предписание, обязующее страховые компании прекратить создавать «недобросоветные» продукты, которые не имеют настоящей юридической или страховой заинтересованности. Это привело к отказам от страхования брака и любви в стране. Но люди все еще могут получить выплаты по существующим полисам.

Ранее сообщалось, что жительница северо-восточной китайской провинции Цзилинь забеременела в 62 года. Она надеется, что на свет появится мальчик.

