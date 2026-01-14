Лавров прокомментировал возможную встречу с Уиткоффом и Кушнером

Лавров заявил, что Москва открыта к контактам с Уиткоффом и Кушнером

Москва открыта к возможным контактам со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером и с пониманием встретит интерес к переговорам со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером. (...) Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием», — сказал он.

Министр отметил, что все предыдущие встречи с американскими переговорщиками были посвящены поиску решений, которые позволят преодолеть первопричины конфликта на Украине и достичь долгосрочного мира.

Ранее Лавров заявил, что звучащие на Западе призывы к прекращению огня на Украине нацелены на то, чтобы дать дополнительное время для Киева. Глава российского МИД подчеркнул, что, несмотря на это, Россия готова к переговорам с западными странами.