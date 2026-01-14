Лидеру группы Krec отказали в снятии статуса иноагента

Суд отказал музыканту Fuze группы Krec в снятии статуса иноагента

Суд в Москве отказал музыканту Артему Бровкову (внесен Минюстом в список иностранных агентов) в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции.

Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении апелляции на включение артиста в реестр иностранных агентов.

«Артему Бровкову было отказано в удовлетворении искового заявления к Министерству Юстиции России об отмене распоряжения и исключении сведений из реестра иностранных агентов», — сообщает пресс-служба учреждения.

Изначально музыкант выступал в составе культовой группы нулевых Krec под псевдонимом Fuze. Но после ухода из коллектива Алексея Косова, известного под псевдонимом «Ассаи», и Александра Цихова («Смоки Мо») Артем переименовал проект в Fuze Krec и стал выступать отдельно.

В марте 2025 года стало известно, что рэпера Артема Бровкова внесли в реестр иностранных агентов. Поводом для этого стало то, что рэпер выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас он проживает за пределами Российской Федерации.