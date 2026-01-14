Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:15, 14 января 2026Культура

Лидеру группы Krec отказали в снятии статуса иноагента

Суд отказал музыканту Fuze группы Krec в снятии статуса иноагента
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд в Москве отказал музыканту Артему Бровкову (внесен Минюстом в список иностранных агентов) в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции.

Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении апелляции на включение артиста в реестр иностранных агентов.

«Артему Бровкову было отказано в удовлетворении искового заявления к Министерству Юстиции России об отмене распоряжения и исключении сведений из реестра иностранных агентов», — сообщает пресс-служба учреждения.

Изначально музыкант выступал в составе культовой группы нулевых Krec под псевдонимом Fuze. Но после ухода из коллектива Алексея Косова, известного под псевдонимом «Ассаи», и Александра Цихова («Смоки Мо») Артем переименовал проект в Fuze Krec и стал выступать отдельно.

В марте 2025 года стало известно, что рэпера Артема Бровкова внесли в реестр иностранных агентов. Поводом для этого стало то, что рэпер выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас он проживает за пределами Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

    Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

    Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok