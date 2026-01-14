Лицо блогерши после удаления филлеров описали в сети фразой «собака съела пчелу»

Лицо блогерши Гэбби Гесслинг из Австралии после удаления филлеров из губ описали в сети фразой «собака съела пчелу». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша рассказала, что собиралась зайти в паб к друзьям после указанной процедуры растворения наполнителя. Однако вместо этого ей пришлось вызвать скорую помощь и отправиться в больницу из-за сильной аллергии, которая изменила лицо до неузнаваемости.

«У меня никогда ни на что не было аллергии, и я уже проходила эту процедуру раньше, так что это было совершенно неожиданно! В этом нет ничьей вины», — пояснила девушка, добавив, что отек спал через несколько дней.

Ролик набрал 14 миллионов просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Как если бы собака съела пчелу», «Первая мысль, которая пришла мне в голову», «Филлеры растворяли бейсбольной битой?», «Они действовали с помощью молотка?», «Простите, но я смеюсь», — заявили юзеры.

В сентябре 2023 года пользовательница сети Кортни Белл удалила филлеры из губ в косметологической клинике и утратила возможность разговаривать.