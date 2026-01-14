Реклама

21:10, 14 января 2026

Людям с бессонницей подсказали неочевидный способ быстро уснуть

Врач Льюис: Сон в носках помогает уснуть на 30-40 минут быстрее
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SpeedKingz / Shutterstock / Fotodom  

Ношение носков в постели помогает уснуть быстрее, считает врач общей практики Тэмсин Льюис. Неочевидный способ бороться с бессонницей она подсказала в беседе с Metro.

Льюис уточнила, что носки помогают людям с бессонницей, так как в них ногам становится теплее. «Когда ноги согреваются, к ним поступает больше крови, что помогает снизить температуру тела. Это снижение является одним из главных факторов, способствующих засыпанию», — объяснила врач.

Льюис добавила, что согласно исследованию 2018 года, люди, носившие носки, спали на 32 минуты дольше и в целом улучшили качество сна на 7,6 процента по сравнению с теми, кто спал без носков.

Ранее психолог в области сна Эндрю Макхилл рассказал, что регулярный недосып ведет к сокращению продолжительности жизни. По его словам, сон менее семи часов вредит здоровью сильнее, чем одиночество или сидячий образ жизни.

