17:02, 14 января 2026Россия

Медработник российской больницы изрисовал тяжелобольную пациентку и поплатился

Суд оштрафовал сотрудника больницы Мончегорска, изрисовавшего зеленкой пациентку
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Мурманской области сотрудника Мончегорской центральной районной больницы обвинили в оскорблении тяжелобольной пациентки. Медработник поплатится штрафом, сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, к правоохранителям обратилась дочь 80-летеней пенсионерки, которая в октябре 2025 года проходила лечение в учреждении. По словам заявительницы, сотрудник больницы изрисовал тело ее матери зеленкой, что россиянка сочла оскорблением чести и достоинства.

В ходе проверки прокурор возбудил административное дело, по результатам рассмотрения которого суд признал медработника виновным и наказал штрафом в четыре тысячи рублей. Мотивация поступка обвиняемого и содержание рисунков не приводятся.

Ранее беременные жительницы Адлера пожаловались на гинеколога, которая назвала их шавками и женщинами низкого социального уровня. Со слов пациенток, врач часто хамила им и отказывала в приеме. Так, одной из них гинеколог якобы сказала, что та рожает ради пособий, а затем усомнилась в ее беременности.

