01:01, 14 января 2026Забота о себе

Мужчин предупредили об опасных способах мастурбации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сексолог Ольга Василенко предупредила мужчин, что некоторые способы мастурбации негативно сказываются на сексе с партнершей. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Так, Василенко призвала во время мастурбации не сжимать сильно головку полового члена и не совершать очень быстрые движения рукой. Опасность таких техник состоит в том, что из-за них у мужчин может пропадать эрекция в презервативе или после начала фрикций во влагалище.

Аналогичные последствия, утверждает специалистка, возникнут, если во время мастурбации используется секс-игрушка, которая слишком сильно обхватывает пенис.

Помимо этого, сексолог назвала опасным самоудовлетворение без использования смазки. Если у мужчины имеется такая привычка, то увлажненное влагалище женщины может привести к проблемам с эрекцией, подчеркнула Василенко.

Ранее сексолог Аннабель Найт рассказала, как отсутствие секса влияет на организм. По ее словам, для мужчин воздержание чревато исчезновением спонтанной эрекции.

