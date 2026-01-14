Реклама

Из жизни
02:01, 14 января 2026

Мужчина 30 лет принуждал женщину заниматься сексом с незнакомцами и снимал это на камеру

В Великобритании мужчина принудил женщину к интимной связи со 100 незнакомцами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Norfolk Constabulary

В Великобритании 67-летнего Родни Джонстона приговорили к пожизненному заключению за сексуальную эксплуатацию женщины. Об этом сообщает «Би-би-си».

Джонстон на протяжении 30 лет издевался над своей жертвой, пожелавшей остаться анонимной. Как стало известно суду, он искал клиентов в социальных сетях и договаривался с ними о встрече. После он привозил заказчикам женщину и принуждал ее заниматься с ними сексом, а сам получал за это деньги.

По словам жертвы, она была так запугана, что не могла отказать Джонстону. С 1994 года он заставил женщину вступить в интимную связь со 100 незнакомцам в отелях, автомобилях и на природе. Происходившее насилие мужчина снимал на камеру. Полиция нашла у него около 30 тысяч порнографических изображений и видео.

Жертва назвала Джонстона монстром. По ее словам, он относился к ней как к предмету, поэтому она все время чувствовала себя грязной и униженной. «Я тревожусь за будущее, зато впервые за десятилетия я свободна», — заявила она в суде.

Ранее сообщалось, что в США гастроэнтеролога из Нью-Йорка приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Он накачивал их наркотиками и насиловал на камеру.

