Мужчина 30 лет принуждал женщину заниматься сексом с незнакомцами и снимал это на камеру

В Великобритании 67-летнего Родни Джонстона приговорили к пожизненному заключению за сексуальную эксплуатацию женщины. Об этом сообщает «Би-би-си».

Джонстон на протяжении 30 лет издевался над своей жертвой, пожелавшей остаться анонимной. Как стало известно суду, он искал клиентов в социальных сетях и договаривался с ними о встрече. После он привозил заказчикам женщину и принуждал ее заниматься с ними сексом, а сам получал за это деньги.

По словам жертвы, она была так запугана, что не могла отказать Джонстону. С 1994 года он заставил женщину вступить в интимную связь со 100 незнакомцам в отелях, автомобилях и на природе. Происходившее насилие мужчина снимал на камеру. Полиция нашла у него около 30 тысяч порнографических изображений и видео.

Жертва назвала Джонстона монстром. По ее словам, он относился к ней как к предмету, поэтому она все время чувствовала себя грязной и униженной. «Я тревожусь за будущее, зато впервые за десятилетия я свободна», — заявила она в суде.

