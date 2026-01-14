Реклама

11:14, 14 января 2026

Мужчина покормил домашнюю змею с рук и лишился пальца

В Китае мужчине ампутировали палец после укуса ядовитой домашней змеи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andrew Astbury / Shutterstock / Fotodom

Житель Китая лишился большого пальца руки после того, как решил покормить домашнюю змею. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Хуан с детства любил змей и рептилий: самец щитомордника жил у него уже много лет. Однако недавно питомец заболел и стал отказываться от еды. Тогда Хуан начал кормить ядовитую рептилию с рук, нарушая правила безопасности. Во время одного из таких кормлений змея укусила его за палец.

Щитомордник известен в Китае как «змея пяти шагов», поскольку считается, что после его укуса человек может пройти не больше пяти шагов. Токсины от укуса вызвали у Хуана некроз тканей и серьезно нарушили свертываемость крови. Врачи приняли решение ампутировать ему большой палец.

Старший врач Шэньчжэньского центра контроля заболеваний Лю Вэй предупредил, что рептилии не только бывают ядовиты, но часто являются переносчиками бактерий, паразитов и вирусов. «Мы рекомендуем беременным женщинам, детям до пяти лет, пожилым людям и тем, у кого слабый иммунитет, отказаться от идеи содержать экзотических животных», — отметил он.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Змея вцепилась ему в гениталии.

