Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 14 января 2026Мир

На Западе заявили о подготовке к войне за Гренландию

Малинен: Подготовка к противостоянию Дании и США за Гренландию уже началась
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappele / Pool / Reuters

Дания и Соединенные Штаты Америки начали подготовку к войне за Гренландию. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Похоже, подготовка к противостоянию Дании и США за Гренландию уже началась», — написал он.

Профессор также пошутил, что сейчас прекрасное время, чтобы жить.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что для понимания, зачем президенту США Дональду Трампу Гренландия, следует уйти из сферы политологического анализа в сферу метафизики и психологии. По его словам, американский лидер — это ребенок, который падает на пол и устраивает истерику в магазине, когда хочет какую-то игрушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

    Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

    Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

    В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

    Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

    Назван главный миф о вреде сахара

    Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok