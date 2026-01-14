На Западе заявили о подготовке к войне за Гренландию

Малинен: Подготовка к противостоянию Дании и США за Гренландию уже началась

Дания и Соединенные Штаты Америки начали подготовку к войне за Гренландию. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Похоже, подготовка к противостоянию Дании и США за Гренландию уже началась», — написал он.

Профессор также пошутил, что сейчас прекрасное время, чтобы жить.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что для понимания, зачем президенту США Дональду Трампу Гренландия, следует уйти из сферы политологического анализа в сферу метафизики и психологии. По его словам, американский лидер — это ребенок, который падает на пол и устраивает истерику в магазине, когда хочет какую-то игрушку.