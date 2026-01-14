Желание Трампа взять Гренландию под контроль объяснили

Политолог Ордуханян объяснил желание Трампа получить Гренландию его психологией

Чтобы понять, зачем президенту США Дональду Трампу Гренландия, нужно уйти из сферы политологического анализа в сферу метафизики и психологии, убежден политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Желание американского лидера завладеть островом он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Я недавно в своей передаче приглашал психолога Светлану Березовскую, мы с ней разбирали этот момент. Трамп — это социопат и нарцисс по психотипу, и у этих людей своеобразное восприятие реальности», — рассказал политолог.

Ордуханян сравнил американского президента с ребенком, который падает на пол и устраивает истерику в магазине, когда хочет какую-то игрушку.

«Лечится это обычно хорошей оплеухой, но, как вы сами понимаете, в нашем толерантном обществе это сложно сделать по отношению к ребенку, по крайней мере по отношению к Трампу это сложно сделать по другим причинам, хотя у Америки такой опыт был. В Афганистане недавно им дали по башке. Они очень хотели там закрепиться, не получилось. Я уж не говорю о Вьетнаме», — поделился эксперт.

Доводы Трампа о том, что Гренландию может захватить Китай или Россия, он призвал не рассматривать всерьез.

«Реальной какой-то такой причины здесь нет. Есть некоторые аспекты экономики: это выход к Арктике, это, конечно, какие-то природные богатства, полезные ископаемые, но нам это неизвестно конкретно. Хочется Трампу, понимаете? И это в какой-то степени вписывается в его абсолютно футуристическую доктрину Монро, согласно которой все Западное полушарие полностью должно принадлежать Америке», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп раскритиковал заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о нежелании острова становиться частью США. Он пообещал сделать подобную позицию «большой проблемой» для гренландского политика.

