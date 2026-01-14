Реклама

00:25, 14 января 2026

Натурализованный американец Уайлд раскритиковал спортивную федерацию в России

Сноубордист Вик Уайлд раскритиковал Федерацию сноуборда России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года сноубордист Вик Уайлд раскритиковал Федерацию сноуборда России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Уайлд заявил, что Федерация сноуборда России не готовилась к допуску спортсменов в нейтральном статусе. По его мнению, из-за этого российские атлеты пропустили текущий этап Кубка мира. Натурализованный американец подчеркнул, что предупреждал об этом чиновников еще прошлым летом, но никаких шагов не последовало, в отличие от других федераций, которые оформили документы заблаговременно.

2 декабря Россия успешно оспорила в Спортивном арбитражном суде решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях.

Уайлд был натурализован в 2011 году. Сноубордист в составе сборной России завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

