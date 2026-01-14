Натурализованный американец Уайлд раскритиковал спортивную федерацию в России

Сноубордист Вик Уайлд раскритиковал Федерацию сноуборда России

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года сноубордист Вик Уайлд раскритиковал Федерацию сноуборда России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Уайлд заявил, что Федерация сноуборда России не готовилась к допуску спортсменов в нейтральном статусе. По его мнению, из-за этого российские атлеты пропустили текущий этап Кубка мира. Натурализованный американец подчеркнул, что предупреждал об этом чиновников еще прошлым летом, но никаких шагов не последовало, в отличие от других федераций, которые оформили документы заблаговременно.

2 декабря Россия успешно оспорила в Спортивном арбитражном суде решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях.

Уайлд был натурализован в 2011 году. Сноубордист в составе сборной России завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.