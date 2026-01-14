Назван процент поддерживающих военный захват Гренландии американцев

Economist: Менее 10 % граждан США поддерживают военный захват Гренландии

Менее 10 процентов граждан США поддерживают применение военной силы для установления контроля над Гренландией. Это следует из опроса компании YouGov и издания Economist, сообщает РИА Новости.

По итогам исследования около 8 процентов выступают за использование военной силы для контроля острова, однако 68 процентов отказываются поддерживать это решение. Еще 23 процента опрашиваемых не определились с позицией по этому вопросу.

Всего 13 процентов американцев поддерживают предоставление выплат жителям Гренландии, чтобы убедить их перейти под контроль США, 64 процента не готовы поддержать инициативу, а 24 процента опрашиваемых не дали четкого ответа.

По данным агентства, опрос проходил с 9 по 12 января среди 1602 совершеннолетних граждан США. Уточняется, что погрешность составляет около 3,5 процентного пункта.

Ранее стало известно, что глава МИД Ларс Локке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт планируют убедить вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отказаться от притязаний США на Гренландию во время предстоящей встречи.