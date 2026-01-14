Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 14 января 2026Мир

Назван процент поддерживающих военный захват Гренландии американцев

Economist: Менее 10 % граждан США поддерживают военный захват Гренландии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Менее 10 процентов граждан США поддерживают применение военной силы для установления контроля над Гренландией. Это следует из опроса компании YouGov и издания Economist, сообщает РИА Новости.

По итогам исследования около 8 процентов выступают за использование военной силы для контроля острова, однако 68 процентов отказываются поддерживать это решение. Еще 23 процента опрашиваемых не определились с позицией по этому вопросу.

Всего 13 процентов американцев поддерживают предоставление выплат жителям Гренландии, чтобы убедить их перейти под контроль США, 64 процента не готовы поддержать инициативу, а 24 процента опрашиваемых не дали четкого ответа.

По данным агентства, опрос проходил с 9 по 12 января среди 1602 совершеннолетних граждан США. Уточняется, что погрешность составляет около 3,5 процентного пункта.

Ранее стало известно, что глава МИД Ларс Локке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт планируют убедить вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отказаться от притязаний США на Гренландию во время предстоящей встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok