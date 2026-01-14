Неожиданную версию причин обысков у Тимошенко подтвердили

Связь обысков у Тимошенко с голосованием за отставку двух министров подтвердили

Связь обысков у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с голосованием за отставку бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может подтверждаться опубликованными материалами. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Судя по опубликованной прослушке НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] (если она, конечно, реальна, а не ИИ), подтверждается версия "Страны" о том, что вручение подозрения Юлии Тимошенко прямо связано со вчерашним голосованием за отставку Малюка», — сказано в публикации.

Отмечается, что, по версии следствия, Тимошенко предоставляет ежемесячные выплаты группе из трех депутатов за голосования. На записи, опубликованной НАБУ, предположительно, Тимошенко заявляет о необходимости «грохнуть большинство» (вероятнее всего, имеется в виду большинство представителей партии «Слуга народа» в украинском парламенте — прим. «Ленты.ру»).

14 января издание «Страна.ua» выдвинуло предположение, что обыски у лидера партии «Батькивщина» могут быть связаны с голосованием за отставку Малюка.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. После этого начались обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко, ей предъявили обвинения.