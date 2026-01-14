Одна страна начала подготовку к отключению от глобального интернета

The Guardian: Иран готовится к отключению от глобального интернета

Иран начал подготовку к отключению от глобального Интернета. Первым шагом стало создание «белого списка» доступных сайтов, сообщает издание The Guardian.

В перечень разрешенных сайтов вошли внутренние поисковые системы, карты и мессенджеры, а также внутренний стриминговый сервис, где к публикации допускаются только те ролики, которые одобрило государство.

Кроме того, по словам иранского эксперта по цифровым правам Амира Рашиди, в стране уже работает «скелетная версия» внутреннего интернета, которая ограничена, управляется правительством и почти никак не связана с внешним миром.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп встретился с бизнесменом и основателем компании SpaceX Илоном Маском и обсудил восстановление интернета на территории Ирана.