Трамп встретился с Маском из-за отключения интернета в одной стране

Трамп и Маск обсудили восстановление интернета в Иране

Американский лидер Дональд Трамп побеседовал с бизнесменом и основателем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом в рамках своего выступления заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, речь в разговоре пошла о вопросе восстановления интернета на территории Ирана. «Насколько я понимаю, он говорил об этом с Илоном», — отметила Левитт.

Как стало известно ранее, во всем Иране пропал интернет. Это случилось на фоне протестов, захлестнувших страну. Между тем, официальные лица не сообщали о намерении вводить какие-либо ограничения для подавления начавшихся акций.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил 25-процентные пошлины в отношении любых стран, сотрудничающих с Ираном. Он отметил, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.