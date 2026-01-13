Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:20, 13 января 2026Мир

Трамп встретился с Маском из-за отключения интернета в одной стране

Трамп и Маск обсудили восстановление интернета в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп побеседовал с бизнесменом и основателем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом в рамках своего выступления заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, речь в разговоре пошла о вопросе восстановления интернета на территории Ирана. «Насколько я понимаю, он говорил об этом с Илоном», — отметила Левитт.

Как стало известно ранее, во всем Иране пропал интернет. Это случилось на фоне протестов, захлестнувших страну. Между тем, официальные лица не сообщали о намерении вводить какие-либо ограничения для подавления начавшихся акций.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил 25-процентные пошлины в отношении любых стран, сотрудничающих с Ираном. Он отметил, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Экс-советник Трампа раскрыл план ЕС по украинскому конфликту

    Украина подверглась массированному удару

    Во Франции назвали истинную цель плана ЕК по созданию европейской армии

    Юрист раскрыл приводящие к снижению пенсии ошибки в трудовой

    Попытка позаигрывать с женой в супермаркете обернулась для мужчины катастрофой

    В США раскрыли план Трампа по захвату Гренландии

    Трамп встретился с Маском из-за отключения интернета в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok