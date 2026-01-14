Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 14 января 2026Силовые структуры

ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

В Петербурге суд вынес приговор участникам ОПГ за вымогательства
Варвара Митина (редактор)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вынесен приговор четырем участникам организованной преступной группы (ОПГ), которые разработали схему вымогательств при помощи интернет-знакомств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Троим фигурантам назначены сроки от 3 до 5 лет колонии общего и строгого режимов, еще одной женщине — условное наказание. В ходе расследования были установлены четверо потерпевших, один из которых передал вымогателям 100 тысяч рублей.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2024 года одна из участниц знакомилась через интернет с мужчинами и договаривалась о встрече при условии, что те придут с наркотиками. Убедившись в наличии запрещенных веществ, она вызывала сообщников. Те, в свою очередь, представлялись сотрудниками полиции и требовали деньги за «непривлечение к уголовной ответственности».

Ранее россиянина, разыскиваемого за вымогательство денег у генерального директора отечественной автомобильной компании, арестовали на тайском острове Самуи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

    Москвич придумал необычный способ занять парковочное место

    В России ужесточат контроль за снятием наличных

    В США оценили «одуванчики» российских танков

    ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

    Строительный кран обрушился на поезд с туристами в Таиланде и попал на видео

    Телезвезда рассказала о предложении незнакомца провести ночь за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok