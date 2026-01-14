Пашинян назвал причину заморозки членства Армении в ОДКБ

Пашинян: Армения заморозила членство в ОДКБ ради закупок иностранного вооружения

Армения заморозила членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ради закупок иностранного вооружения. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik в своем Telegram-канале.

Отмечается, что членство в организации мешало Еревану проводить закупки иностранных вооружений и боеприпасов, из-за чего и было принято решение о заморозке.

Ранее Министерство иностранных дел Армении вручило ноту протеста послу России в республике Сергею Копыркину из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева. По словам пресс-секретаря дипведомства Ани Бадалян, в Ереване слова журналиста оценили как проявление враждебности и посягательство на суверенитет республики.

10 января Соловьев заявил в эфире «Соловьев.LIVE» о недопустимости ослабления двусторонних отношений между Москвой и Ереваном. По мнению телеведущего, Россия «должна провести специальную военную операцию не только на Украине, но и на территориях, находящихся в сфере ее влияния, игнорируя международное право».