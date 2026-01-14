Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 14 января 2026Бывший СССР

Пашинян назвал причину заморозки членства Армении в ОДКБ

Пашинян: Армения заморозила членство в ОДКБ ради закупок иностранного вооружения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Армения заморозила членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ради закупок иностранного вооружения. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik в своем Telegram-канале.

Отмечается, что членство в организации мешало Еревану проводить закупки иностранных вооружений и боеприпасов, из-за чего и было принято решение о заморозке.

Ранее Министерство иностранных дел Армении вручило ноту протеста послу России в республике Сергею Копыркину из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева. По словам пресс-секретаря дипведомства Ани Бадалян, в Ереване слова журналиста оценили как проявление враждебности и посягательство на суверенитет республики.

10 января Соловьев заявил в эфире «Соловьев.LIVE» о недопустимости ослабления двусторонних отношений между Москвой и Ереваном. По мнению телеведущего, Россия «должна провести специальную военную операцию не только на Украине, но и на территориях, находящихся в сфере ее влияния, игнорируя международное право».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Родители умерших в роддоме в Новокузнецке младенцев заявили о бездействии властей

    Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

    Россияне обошли немцев и британцев по визитам на один курорт Турции

    В Москве выросли 59-сантиметровые сугробы

    Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

    Назван фаворит полуфинального матча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси»

    Фрагменты беспилотника нашли в огороде в атакованном ВСУ регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok