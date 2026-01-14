Пассажир российского самолета не выжил во время подготовки к вылету

На борту российского самолета во время подготовки к вылету в Москву не выжил пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 13 января в аэропорту «Гагарин» города Саратов. Один из летевших в столицу путешественников почувствовал себя плохо в салоне лайнера. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла реанимировать пострадавшего.

