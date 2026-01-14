Реклама

14:15, 14 января 2026Путешествия

Пассажир российского самолета не выжил во время подготовки к вылету

Летевший из Саратова в Москву пассажир не выжил на борту самолета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: 1Andrey Милкин / Фотобанк Лори

На борту российского самолета во время подготовки к вылету в Москву не выжил пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 13 января в аэропорту «Гагарин» города Саратов. Один из летевших в столицу путешественников почувствовал себя плохо в салоне лайнера. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла реанимировать пострадавшего.

Ранее пассажир авиакомпании Cathay Pacific внезапно потерял сознание перед посадкой. Бортпроводники начали оказывать помощь клиенту, но тот не пришел в себя.

