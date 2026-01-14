Писториус высказался о прекращении существования НАТО из-за США

Писториус: НАТО может прекратить существование, если США аннексируют Гренландию

Воплощение планов США по присоединению Гренландии станет серьезным нарушением международного сотрудничества и поставит под угрозу существование НАТО. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает газета Die Zeit.

По словам политика, решение об аннексии Гренландии, которая грубо нарушает ключевые положения международного сотрудничества, не может быть приемлемым для США. «Односторонние действия являются худшим вариантом и ставят под угрозу существование НАТО как Североатлантического оборонного альянса», — сообщил он.

Писториус отметил, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре, запланированный на 7-8 июля, должен послать Вашингтону сигнал единства и в отношении Арктики. Он потребовал от правительства США сконцентрироваться на совместной работе по созданию защиты в Арктике и Северной Атлантике в рамках НАТО.

Немецкий политик также признал, что Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике.

Ранее стало известно, что Дания намерена усилить военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с союзниками по НАТО. Сообщается, что усиление военного присутствия предполагает активизацию учений на острове из-за геополитической напряженности в Арктике.

