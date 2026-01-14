Дания усилит военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с НАТО

ВС Дании заявили о планах по усилению присутствия в Гренландии с НАТО

Дания усилит военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. Об этом заявили Вооруженные силы (ВС) королевства, сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня будет усилено военное присутствие в Гренландии и вокруг нее, в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО», — заявили ВС Дании.

Также уточняется, что усиление военного присутствия, заключающееся в активизации учений на острове, осуществляется на фоне геополитической напряженности в Арктике.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии перед встречей вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и Гренландии Вивианом Мотцфельдтом.

