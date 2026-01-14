Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 14 января 2026Мир

Дания усилит военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с НАТО

ВС Дании заявили о планах по усилению присутствия в Гренландии с НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Дания усилит военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. Об этом заявили Вооруженные силы (ВС) королевства, сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня будет усилено военное присутствие в Гренландии и вокруг нее, в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО», — заявили ВС Дании.

Также уточняется, что усиление военного присутствия, заключающееся в активизации учений на острове, осуществляется на фоне геополитической напряженности в Арктике.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии перед встречей вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и Гренландии Вивианом Мотцфельдтом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

    Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

    Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

    В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

    Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

    Назван главный миф о вреде сахара

    Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok