Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии перед встречей вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и Гренландии Вивианом Мотцфельдтом, которая с минуты на минуту должна состояться в Белом доме.
Как пишет Bloomberg, американских представителей намерены убедить отказаться от притязаний главы США на остров. Агентство отмечает, что цель Расмуссена и Мотцфельдта — выяснить истинные намерения страны и убедить ее представителей в том, что «нет необходимости захватывать остров».
Трамп просит помощи у НАТО и призывает Данию «убраться»
В своих последних постах Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о возросшей военной активности России и КНР в арктическом регионе, и вокруг Гренландии в частности. В связи с этим он призвал страну «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это подвластно только США. «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!» — обратился он к альянсу.
Также у НАТО он просит помощи в отношении острова, отмечая, что это в первую очередь в интересах самого альянса, ведь, как он утверждает, организация станет гораздо более грозной и эффективной, если Гренландия будет находиться под американским контролем.
Однако, как пишет американская пресса, предстоящие переговоры могут еще больше «усугубить трансатлантический раскол», приближая НАТО к развалу.
Лидер США объяснил, зачем ему остров
Гренландия нужна США для развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», пояснил Трамп. Ее установка необходима для обеспечения национальной безопасности страны, уточняет он. В России же объясняют такие стремления американского главы больше сферой психологии. Так, политолог-американист Рафаэль Ордуханян сравнил Трампа с ребенком, который падает на пол и устраивает истерику в магазине, когда хочет какую-то игрушку. А его доводы о том, что Гренландию может захватить Китай или РФ, он призвал вовсе не рассматривать всерьез.
Хочется Трампу, понимаете? И это в какой-то степени вписывается в его абсолютно футуристическую доктрину Монро, согласно которой все Западное полушарие полностью должно принадлежать Америке
Как посчитали специалисты, американской стороне необходимо будет заплатить за остров около 700 миллиардов долларов. Однако официальные лица Гренландии и Дании вариант с покупкой острова даже не рассматривают. Несмотря на это Рубио уже было поручено в ближайшее время подготовить соответствующее предложение.
При этом что касается самих американцев, то большинство из них не поддерживают силовой захват данной территории. Лишь 8 процентов выступают за использование военной силы для контроля острова, тогда как основная масса жителей страны не хотят поддерживать это решение, а также высказывают неготовность поддержать предоставление выплат жителям Гренландии, чтобы убедить их перейти под контроль США.
Сам Трамп сейчас считает предпочтительным вариантом присоединение Гренландии к США путем референдума.