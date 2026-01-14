США готовятся к первым переговорам по Гренландии. Трамп вновь пугает всех Россией, а Рубио готовит мегасделку

Трамп обратился к НАТО, призвав Данию немедленно убраться из Гренландии

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии перед встречей вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и Гренландии Вивианом Мотцфельдтом, которая с минуты на минуту должна состояться в Белом доме.

Как пишет Bloomberg, американских представителей намерены убедить отказаться от притязаний главы США на остров. Агентство отмечает, что цель Расмуссена и Мотцфельдта — выяснить истинные намерения страны и убедить ее представителей в том, что «нет необходимости захватывать остров».

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen via Reuters

Трамп просит помощи у НАТО и призывает Данию «убраться»

В своих последних постах Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о возросшей военной активности России и КНР в арктическом регионе, и вокруг Гренландии в частности. В связи с этим он призвал страну «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это подвластно только США. «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!» — обратился он к альянсу.

Также у НАТО он просит помощи в отношении острова, отмечая, что это в первую очередь в интересах самого альянса, ведь, как он утверждает, организация станет гораздо более грозной и эффективной, если Гренландия будет находиться под американским контролем.

Однако, как пишет американская пресса, предстоящие переговоры могут еще больше «усугубить трансатлантический раскол», приближая НАТО к развалу.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Лидер США объяснил, зачем ему остров

Гренландия нужна США для развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», пояснил Трамп. Ее установка необходима для обеспечения национальной безопасности страны, уточняет он. В России же объясняют такие стремления американского главы больше сферой психологии. Так, политолог-американист Рафаэль Ордуханян сравнил Трампа с ребенком, который падает на пол и устраивает истерику в магазине, когда хочет какую-то игрушку. А его доводы о том, что Гренландию может захватить Китай или РФ, он призвал вовсе не рассматривать всерьез.

Хочется Трампу, понимаете? И это в какой-то степени вписывается в его абсолютно футуристическую доктрину Монро, согласно которой все Западное полушарие полностью должно принадлежать Америке Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Как посчитали специалисты, американской стороне необходимо будет заплатить за остров около 700 миллиардов долларов. Однако официальные лица Гренландии и Дании вариант с покупкой острова даже не рассматривают. Несмотря на это Рубио уже было поручено в ближайшее время подготовить соответствующее предложение.

При этом что касается самих американцев, то большинство из них не поддерживают силовой захват данной территории. Лишь 8 процентов выступают за использование военной силы для контроля острова, тогда как основная масса жителей страны не хотят поддерживать это решение, а также высказывают неготовность поддержать предоставление выплат жителям Гренландии, чтобы убедить их перейти под контроль США.

Сам Трамп сейчас считает предпочтительным вариантом присоединение Гренландии к США путем референдума.