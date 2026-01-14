Реклама

Популярная блогерша избежала тюрьмы по делу о мошенничестве

Блогершу Ферраньи оправдали по делу о мошенничестве с продажей куличей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Claudia Greco / Reuters

Популярную итальянскую блогершу Кьяру Ферраньи оправдали по делу о мошенничестве. Об этом пишет WWD.

Инфлюэнсершу обвиняли в том, что она ввела в заблуждение поклонников, когда рекламировала рождественские куличи и пасхальные яйца. Она утверждала, что часть вырученных с продажи этих товаров средств будет направлена детской больнице и детскому благотворительному фонду, однако в действительности этого не произошло.

Судебные разбирательства длились в течение двух лет. В итоге Ферраньи удалось избежать тюрьмы, но в 2023 году ее уже штрафовали почти на 1,1 миллиона евро из-за продажи рождественских куличей с упоминанием детской больницы на упаковке.

В декабре 2024 года сообщалось, что звезду американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Питера Томаса приговорили к полутора годам лишения свободы. Экс-участника телепроекта признали виновным в налоговых махинациях.

