Появились подробности о сгоревшем в атакованной ВСУ квартире жителе Ростова-на-Дону

Don Mash: В сгоревшей при ударе дрона ВСУ ростовской квартире спала семья

Появились подробности о сгоревшем в атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) квартире жителе Ростова-на-Дону. Их раскрыл Telegram-канал Don Mash.

В ночь на 14 января город был атакован украинскими дронами.

По данным канала, в квартире на момент прилета беспилотника в жилой дом находилась семья из трех человек. Матери и ее четырехлетнему сыну удалось спастись, при этом женщина получила ожоги. Главе семьи выжить не удалось. Его тело и было найдено спасателями, утверждает канал.

Близкие семьи рассказали, что в момент прилета семья спала. Пожар начался после того как часть дрона попала в жилье.

По информации Минобороны, в ночь на 14 января под ударом ВСУ оказались также Брянская, Белгородская и Курская области. Помимо этого, дроны были сбиты над Крымом. Более половины беспилотников – 25 из 48 – уничтожено над Ростовской областью.