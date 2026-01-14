Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 14 января 2026Россия

Появились подробности о сгоревшем в атакованной ВСУ квартире жителе Ростова-на-Дону

Don Mash: В сгоревшей при ударе дрона ВСУ ростовской квартире спала семья
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu via Getty Images

Появились подробности о сгоревшем в атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) квартире жителе Ростова-на-Дону. Их раскрыл Telegram-канал Don Mash.

В ночь на 14 января город был атакован украинскими дронами.

По данным канала, в квартире на момент прилета беспилотника в жилой дом находилась семья из трех человек. Матери и ее четырехлетнему сыну удалось спастись, при этом женщина получила ожоги. Главе семьи выжить не удалось. Его тело и было найдено спасателями, утверждает канал.

Близкие семьи рассказали, что в момент прилета семья спала. Пожар начался после того как часть дрона попала в жилье.

По информации Минобороны, в ночь на 14 января под ударом ВСУ оказались также Брянская, Белгородская и Курская области. Помимо этого, дроны были сбиты над Крымом. Более половины беспилотников – 25 из 48 – уничтожено над Ростовской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

    Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok