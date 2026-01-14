Реклама

Прибывший в суд по обвинению в грабеже Гуф попал на видео

Рэпер Гуф прибыл в суд в Наро-Фоминске на заседание по обвинению в грабеже
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Наро-Фоминске прибывший в суд на заседание по обвинению в грабаже в бане рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как музыкант выходит из автомобиля и заходит в здание суда.

По данным канала, Наро-Фоминский суд приступил к рассмотрению дела рэпера.

Речь идет о ситуации, произошедшей 23 октября 2024 года в банном комплексе «Аппарт Отель», расположенном в деревне Малые Горки. Тогда Долматов поссорился с братом администратора и вместе с другом похитил у него iPhone. О передаче дела в суд стало известно 17 декабря 2025 года.

