Продажи одного вида украшений в России резко выросли

Sokolov: Продажи украшений с искусственными бриллиантами в РФ выросли в 2,6 раза

В 2025 году продажи украшений с искусственными бриллиантами в России резко выросли. Об этом со ссылкой на данные ювелирного холдинга Sokolov сообщает РИА Новости.

В денежном выражении реализация изделий с выращенными бриллиантами увеличилась в 2,6 раза год к году. Лидером рынка оказалась Казань, где продажи выросли в 4,8 раза. В пятерку лидеров по продажам такого вида украшений также вошли Уфа, где показатели увеличились в четыре раза, Волгоград (3,9 раза), Омск (3,3 раза) и Новосибирск (3,2 раза).

Средний чек покупки по стране составил 54,242 тысячи рублей. Рекорд установили в Сочи — 62 тысячи рублей. На втором и третьем местах расположились Краснодар (60 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (59,25 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне нарастили траты на ювелирные изделия на 25,6 процента, доведя их до 459,4 миллиарда рублей. Средний чек при этом подрос на 19 процентов — до девяти тысяч рублей.