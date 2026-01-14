Реклама

Экономика
15:39, 14 января 2026Экономика

Производителя «Яшкино» и «Кириешек» попросили национализировать

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ акции производителя печенья «КДВ»
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генпрокуратура попросила обратить в доход России производителя печенья «Яшкино» и «Кириешек». Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Надзорный орган просит суд национализировать 18,07 процента акций АО «Кондитерус Ком», которые принадлежат совладельцу компании Игорю Семенову. Эта компания управляет производителем ГК «КДВ».

В октябре 2025-го Тверской суд Москвы признал Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова экстремистским объединением и взыскал в доход РФ принадлежавший Шенгелову-младшему холдинг «КДВ Групп».

Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию «КДВ» в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — в 756 миллиардов рублей, а валовую прибыль — в 139 миллиардов рублей.

По словам источников, прокуроры требуют наложить арест на акции и доли ряда предприятий КДВ, а также имущество предпринимателей. Они считают, что предприятия холдинга причиняют экономический ущерб России и финансируют терроризм.

Штенгелов впервые попал в рейтинг богатейших людей России от Forbes в 2023 году. В 2025-м он занял 98-е место среди российских миллиардеров. Состояние бизнесмена оценивается в 1,4 миллиарда рублей. Он вместе с семьей проживает в Австралии.

