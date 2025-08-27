Передачу государству производителя «Яшкино» и «Кириешек» назвали неизбежной

«Ведомости»: Государство через суд заберет принадлежащие Штенгелову активы КДВ

После того, как Генеральная прокуратура России обвинила владельца российского пищевого холдинга КДВ Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова в экстремизме, передача активов государству выглядит неизбежной. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Государство требует передать ему 100 процентов акций АО «Кондитерус ком», головную компанию производителя, известного по брендам «Яшкино», «Кириешки», «Бабкины семечки», «Ореховичи», «Балтимор».

Также Денис Штенгелов является владельцем сети супермаркетов «Ярче» (более 1,3 тысячи магазинов в Центральной России, Поволжье и Сибири), аграрного холдинга «РостПозитивИмпульс» (три птицефабрики, свинокомплекс и мясокомбинат) и банка «Долинск». Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда рублей.

Источник издания, знакомый с содержанием поданного в Тверской районный суд Москвы иска, рассказал, что прокуроры требуют наложить арест на акции и доли ряда предприятий КДВ, а также имущество предпринимателей. Они считают, что предприятия холдинга причиняют экономический ущерб России и финансируют терроризм. Стоимость КДВ в Генпрокуратуре оценивают в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — в 756 миллиардов, а валовую прибыль — в 139 миллиардов.

Управляющий партнер юрфирмы «Поправка бизнеса» Наталия Поправко отметила, что в текущих реалиях почти все дела, связанные с обвинениями в экстремизме, решаются в пользу государства, особенно если ответчики находятся за рубежом. Денис Штенгелов и его отец давно проживают не в России, поэтому условия для национализации выполнены.

Партнер юрфирмы «Легикон-право» Оксана Попова не исключает, что рассмотрение дела может затянуться до года из-за прав иных совладельцев, обременения имущества или долей по кредитам и залогам.

Однако Поправко считает, что крупные бренды оперативно передадут под контроль государственных структур, еще до вердикта суда. По ее словам, механизмы подачи исков и конфискации давно отработаны, а контроль за фирмами, работающими в международных юрисдикциях, усиливается.

Ранее этим летом Арбитражный суд Московской области конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства по иску Генпрокуратуры. Новый глава воздушной гавани Андрей Иванов пообещал не допустить ее банкротства. Президент России Владимир Путин отказался считать произошедшее национализацией, указав, что «возня идет давно».